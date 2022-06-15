وأفاد مدبولي بأن هناك توجيهات من الرئيس المصري بتحمل الدولة العبء الأكبر من الزيادات للتخفيف عن المواطن المصري، موضحا أنه سيتم تأجيل تطبيق أي زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر.

واستعرض مدبولي فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات والقرارات التي تخص التعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية وتحمل الدولة العبء الاكبر من الزيادات العالمية، في أسعار السلع.

وأكد أن الدولة المصرية تستثمر بأرقام كبيرة لتوفير الأمن الغذائي.