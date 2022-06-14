وبحث السلطان هيثم بن طارق والرئيسة سامية صولوحو حسن، "العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح شعبيهما المشتركة، إضافة إلى استعراض عدد من الأمور التي تهم الجانبين"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.

وفي إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها الرئيسة التنزانية إلى سلطنة عمان، "وبناء على توجيهات قيادتي البلدين في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، تقَرر إنشاء صندوق استثماري مشترك بين سلطنة عمان وجمهورية تنزانيا".

ويُعنى الصندوق "بالاستثمار في المشاريع ذات الجدوى المشتركة في عدة قطاعات، من بينها الزراعة والصيد البحري والتعدين".

وتم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية بين حكومتي البلدين، حول تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل.