يستغل صانع iPhone قاعدة مستخدميه الضخمة لدفع خدمات الاشتراك الخاصة به في هاتين الخدمتين.

من المرجح أن يكون للخدمتين قاعدة مشتركين مجمعة تبلغ حوالي 180 مليون بحلول (110 مليون للموسيقى) و (70 مليون للألعاب).

أفاد بنك "جي بي مورغان" بأن Apple Music التي تم إطلاقها في عام 2015 وهي ثاني أكبر خدمة بث للموسيقى بعد Spotify Technology من المتوقع أن تمثل جزءًا أكبر من إيرادات شركة أبل حيث ستجني حوالي 7 مليارات دولار بحلول عام 2025.

من المتوقع أن تحقق Apple Arcade خدمة الاشتراك في الألعاب التي تم إطلاقها عام 2019 إيرادات بحوال 1.2 مليار دولار.

لم ترد شركة آبل على الفور على طلب للتعليق حول هذه التوقعات.

لا تقدم Apple إفصاحا يوضح تفاصيل إيرادات المبيعات، بين خدمتي الألعاب والموسيقى لكن القطاع الذي يشمل App Store و Apple TV وArcade وApple Music قد حقق إيرادات بلغت 19.82 مليار دولار للفصل المنتهي في مارس 2022.

يذكر أن حجم سوق الألعاب يتوقع له الوصول إلى 360 مليار دولار بحلول عام 2028 وأن تصل سوق خدمات بث الموسيقى إلى 55 مليار دولار بحلول عام 2025.