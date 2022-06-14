وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1824.21 دولار للأوقية بحلول الساعة 0456 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ 19 مايو /أيار عند 1810.90 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1827.80 دولار.

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في عقدين من الزمان أمس الاثنين، فيما أدى إلى انخفاض سعر المعدن النفيس المسعر بالعملة الأميركية بنسبة ثلاثة بالمئة تقريبا.

قال مات سيمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس إن رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس قد يعرض الذهب لمزيد من الضغوط، حتى لو استعاد مكانته بعد ذلك كأداة للتحوط من التضخم، بحسب "رويترز".

وقفزت مساء الاثنين التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الأربعاء إلى 96 بالمئة من 30 بالمئة في وقت سابق. وسيكون رفع الفائدة 75 نقطة أساس هو الأكبر منذ عام 1994.

ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات الأميركية في المدى القصير من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وارتفعت الفضة في العقود الفورية 0.5 بالمئة إلى 21.16 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 936.77 دولار، كما صعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1804.17 دولار.