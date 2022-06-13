وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 بالمئة بحلول الساعة 0712 بتوقيت غرينتش، مسجلا أدنى مستوى له في شهر واحد.

وتراجعت الأسهم الآسيوية بأكثر من 2 بالمئة، متأثرة أيضا بمخاوف فيروس كورونا في بكين.

وتلقت أسواق الأسهم إشارات من عمليات بيع ضخمة في وول ستريت يوم الجمعة، بعدما أظهرت بيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي (التضخم) ارتفع بنسبة 8.6 بالمئة في مايو، وهي أكبر زيادة له منذ عام 1981.

وقادت قطاعات السفر والترفيه وشركات صناعة السيارات والنفط والغاز الخسائر الصباحية في أوروبا وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وانخفضت أسهم بنوك منطقة اليورو بنسبة 2.8 بالمئة وسط خيبة أمل من عدم كشف البنك المركزي الأوروبي عن أي أداة لدعم السندات الخارجية في اجتماعه الأسبوع الماضي.