انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 1864.27 دولار للأوقية (الأونصة) في الساعة 0535 بتوقيت غرينتش. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 في المئة إلى 1868.60 دولار.

ووصل الذهب إلى أعلى مستوياته منذ التاسع من مايو/ أيار في وقت سابق من الجلسة عندما سجل 1877.05 دولار للأوقية.

ولكن عائدات سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات ارتفعت أيضا إلى أعلى مستوياتها منذ التاسع من مايو/ أيار مما أثر على الطلب على الذهب.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 في المئة إلى 21.68 دولار للأونصة كما انخفض البلاتين 1.6 في المئة إلى 958 دولارا وانخفض البلاديوم 1.2 في المئة إلى 1910.69 دولار.