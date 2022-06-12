ونقلت فرانس برس عن مسؤول بميناء سواكن قوله إن "السفينة بدر1 كانت تحمل 15800 رأس من الضأن وهو أكثر من حمولتها"، غرقت في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وأكد مسؤول آخر وقوع الحادث ونجاة طاقم السفينة، موضحا أن "غرق السفينة سيكون له أثر على عمل الميناء".

كما تحدث عن "أثر على البيئة نتيجة لنفوق العدد الكبير من الحيوانات التي تحملها السفينة".

وأشار المسؤول إلى أن السفينة كانت تعمل بحمولة أقصاها تسعة آلاف رأس وأجريت عليها تعديلات لتزيد حمولتها، مشيرا إلى أنها "المرة الأولى التي تحمل أكثر من 15 ألف رأس حيث نقلت سابقا 12 ألفا".

وكان سواكن الميناء التجاري الرئيسي للسودان قبل أن يتقدم عليه بورتسودان. وقد وضعت خطط لإعادة تطويره.