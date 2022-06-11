وفي إفادة صحفية، أضافت نابيولينا "من السابق لأوانه القول إن التأثير الكامل للعقوبات قد ظهر."

كما أعلنت أيضا عن خفض أسعار الفائدة إلى مستويات ما قبل الحرب، مضيفة "الوضع غير مؤكد ويتطور، ووضع إعادة هيكلة اقتصادنا وقدرته على إعادة بناء نفسه كلها أيضا عملية مستمرة، لذلك من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات في هذا الشأن".

وذكرت نابيولينا كذلك أن موسكو تستعد لاحتمال التقدم بطعن قانوني على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد المؤسسة المركزية لإيداع الأوراق المالية في روسيا، وإجراءات تجميد تسوية معاملات الروبل التي قام بها نظراؤها في الاتحاد الأوروبي.

لم تعرض نابيولينا تفاصيل، إلا أنها اقرت بأن هذا التحدي "لن يكون سهلا".