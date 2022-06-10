وتراجعت مؤشرات جميع القطاعات، وكان قطاع البنوك الخاسر الأكبر على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي وانخفض 0.7% بحلول الساعة 0704 بتوقيت غرينتش، في طريقه لإنهاء الأسبوع منخفضا بنحو 2%.

ومن المتوقع ارتفاع مؤشر وزارة العمل الأميركية لأسعار المستهلكين إلى 0.7% في الشهر الماضي من 0.3% في أبريل، وارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني منتجات الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.5% في الشهر نفسه.

ومن المقرر صدور البيانات في الساعة 1230 بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة، مع تزايد التكهنات بألا يكتف الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) برفع الفائدة مرتين بواقع 50 نقطة أساس خلال اجتماعيه المقررين الأسبوع المقبل وفي يوليو.

يأتي هذا بعد يوم من تراجع الأسهم عقب إعلان البنك المركزي الأوروبي عزمه رفع معدلات الفائدة الشهر المقبل للمرة الأولى منذ 2011، وربما يقرر زيادة أكبر في سبتمبر.

وقفز سهم غلاسكو سميث كلاين بنسبة 2.4%، بعد أن قالت شركة الأدوية إن لقاحها ضد الفيروس المخلوي التنفسي كان ناجحا في المرحلة الأخيرة من التجارب التي شملت كبار السن.