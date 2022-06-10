وأفاد الرئيس الروسي بأن "أحدا لا يعرف ما يمكن أن يحدث في حال استغناء الغرب عن النفط والغاز الروسيين، منبها إلى أن الشركات الروسية "لن تضع الخرسانة على الآبار الخاصة بها" في تلميح صريح منه إلى عدم جدوى العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي.

وقال بوتن إن الاقتصاد الروسي لن ينعزل عن العالم، رغم العقوبات التي فرضها الغرب على بلاده، لأن موسكو لن تحيط نفسها بستار حديدي مثلما فعل الاتحاد السوفييتي.

ورداً على سؤال عن الصفقات المحتملة مع شركاء مثل الصين والهند، قال بوتين في حديثه قبل منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي إن الاقتصاد الروسي سيظل مفتوحاً.

وأضاف الرئيس الروسي متحدثاً لرواد أعمال من الشباب الروس: لن يكون لدينا اقتصاد مغلق أو بالأحرى حدث ذلك في الحقبة السوفييتية عندما عزلنا أنفسنا، وأوجدنا ما يسمى بالستار الحديدي، ولن نرتكب الخطأ نفسه مرة أخرى.