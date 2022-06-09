وقام المركزي الأوروبي بهذه الخطوة المفاجئة يوم الخميس، قائلا إن التضخم أصبح يمثل "تحديا كبيرا".

ويتخذ البنك تحولا كبيرا من دعم الاقتصاد خلال الجائحة إلى القضاء على التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية في 19 دولة تستخدم عملة اليورو.

كما ذكر أنه سيوقف برنامج التحفيز الاقتصادي الشهر المقبل.

يؤكد كل ذلك على مخاوف بشأن مستوى الزيادات السنوية في أسعار السلع الاستهلاكية، والتي بلغت 8.1% في مايو. ويهدف البنك الى تقليصها الى 2%.