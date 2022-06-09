وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% بحلول الساعة 0709 بتوقيت غرينتش. ويتجه المؤشر صوب تكبد خسائر لثالث جلسة على التوالي.

وتستوعب أسواق المال في الوقت الراهن رفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة 75 نقطة أساس بحلول أكتوبر، مقارنة بتوقعات سابقة برفعه 25 نقطة أساس في جميع اجتماعات البنك السابقة مع بلوغ التضخم في منطقة اليورو مستويات مرتفعة قياسية.

ويعلن البنك المركزي الأوروبي قراره في الساعة 1145 بتوقيت غرينتش يعقبه مؤتمر صحفي في الساعة 1230.

وكانت الخسائر في الأسواق الأوروبية واسعة النطاق، وجاءت أسهم شركات التعدين في الصدارة.

وكان قطاع الطاقة هو الرابح الوحيد بين القطاعات وزاد 0.4%. وتعافت أسعار النفط بدعم من صادرات صينية أقوى من المتوقع في مايو، لكن سرعان ما تخلت عن مكاسبها.

وبالنسبة للأسهم الفردية صعد سهم شركة بريتش أميركان توباكو بـ 0.8%، بعدما قالت إنها واثقة من تحقيق أهدافها المالية بغض النظر عن الوقت الذي يستغرقه تفريغ وحدتها الروسية.