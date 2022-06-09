وهذا هو ثاني طرح في سوق دبي المالي هذا العام بعد أن جمعت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) 6.1 مليار دولار في أكبر طرح في الخليج منذ عام 2019.

وتدير تيكوم عشرة مجمعات للأعمال في دبي تشمل ستة قطاعات من بينها التكنولوجيا والإعلام والتصنيع.

وأكدت تيكوم في وثيقة لإعلان نية الطرح أن دبي القابضة لإدارة الأصول ستبيع 625 مليون سهم عادي في تيكوم في الاكتتاب الذي يبدأ في 16 يونيو.

وتتوقع المجموعة بدء تداول أسهمها في سوق دبي المالي في الخامس من يوليو.

كما توقعت المجموعة دفع توزيعات أرباح قدرها 800 مليون درهم (ما يعادل 217.83 مليون دولار) عن كل سنة مالية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وأضافت الشركة أن عائداتها العام الماضي بلغت 1.77 مليار درهم وبلغت الأرباح من النشاط الأساسي 1.17 مليار درهم.

وقال الرئيس التنفيذي لدبي القابضة لإدارة الأصول مالك آل مالك في إفادة صحفية إن تيكوم أظهرت مرونة فيما يتعلق بالكفاءة التشغيلية، وتمكنت من التحكم في الإنفاق واستطاعت أن تتحمل الضغط خلال فترة جائحة كورونا.

وأضاف مالك الذي سيصبح رئيسا لتيكوم بعد الإدراج أن التوازن بين أنشطة الأعمال والرعاية الصحية كان أحد الأسباب التي جعلت دبي تواصل النمو رغم كل التحديات.

وتبلغ صافي قيمة الأصول الملموسة للمجموعة 13.6 مليار درهم حتى نهاية الربع الأول 2022، وقد حققت إيرادات بنحو 485 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري.

يذكر أن نائب حاكم دبي الشيخ مكتوم بن محمد كان قد كشف في نوفمبر الماضي عن خطط لطرح أسهم 10 شركات حكومية وشبه حكومية للاكتتاب العام لدعم نشاط سوق الأسهم.