وأظهرت البيانات أن مخزونات الخام زادت مليوني برميل على مدار الأسبوع المنتهي في الثالث من يونيو إلى 416.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم لهبوط قدره 1.9 مليون برميل.

وأشارت البيانات إلى أن مخزون الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفض 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام ارتفع بمقدار 354 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي مع صعود معدلات تشغيل المصافي 1.6 نقطة مئوية.

وأظهرت البيانات أن مخزونات البنزين الأميركية انخفضت 800 ألف برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 218.2 مليون برميل، بينما كان من المتوقع ان تسجل زيادة قدرها 1.1 مليون برميل.

وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بواقع 2.6 مليون برميل إلى 109 ملايين برميل مقابل توقعات بارتفاع قدره 1.1 مليون بريمل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي 1.69 مليون برميل يوميا إلى 3.92 مليون برميل يوميا.

مخزون الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي يهبط لأدنى مستوى منذ 1987

في سياق متصل، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة سجل هبوطا قياسيا بلغ 7.3 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وأضافت الوكالة الحكومية أن مخزون الخام في الاحتياطي البترولي هبط إلى 519.3 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 1987.