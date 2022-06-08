ومن المقرر أن ينهي البنك المركزي الأوروبي مشترياته من السندات هذا الشهر ما يعني أن رفع الفائدة يمكن أن يبدأ في النصف الثاني من 2022 ليصبح بنك اليابان المركزي الوحيد بين أقرانه الذي يطبق سياسة للتيسير النقدي.

وانخفض سعر الين للجلسة العاشرة على التوالي أمام اليورو وهي أول فترة هبوط له في 8 أشهر وبلغ أدنى مستوياته في سبع سنوات مسجلا 143.89 ين لليورو في التعاملات الأوروبية.

وارتفع اليورو بنسبة 0.2% أمام الدولار إلى 1.07225 دولار، بعد انخفاضه في وقت سابق 0.3%، بعد تعديل بالزيادة لبيانات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو في الربع الأول من العام.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام 6 عملات رئيسية منها اليورو والين 0.1% إلى 102.53.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني 0.4% إلى 1.2540 دولار مع تأثر الإسترليني بالمخاطر السياسية وتباطؤ الاقتصاد.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، نزلت بتكوين 2.4% لكنها ظلت فوق مستوى 30 ألف دولار وخسرت إيثر 0.5% إلى 1802 دولار.