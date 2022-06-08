وقال محافظ البنك المركزي، شاكتيكانتا داس، إن القرار يهدف لكبح زيادات الأسعار، وتخفيف وطأة التوترات الجيوسياسية، كالحرب في أوكرانيا.

وأضاف "المخاطر الصعودية للتضخم تحققت في وقت أبكر مما كنا نتوقع".

تأتي هذه الزيادة بعد ارتفاع الفائدة بمعدل 40 نقطة أساس في مايو الماضي.

ورفع بنك الهند المركزي توقعاته للتضخم للعام المالي 2022-23 إلى 6.7%، ارتفاعا من 5.7%، وأبقى توقعاته للنمو هذا العام عند 7.2%.

وذكر داس أن الحرب في أوكرانيا أدت لظهور "تحديات جديدة في كل يوم يمر، ما يزيد من اضطرابات سلسلة التوريد الحالية. نتيجة لذلك، لا تزال أسعار المواد الغذائية والطاقة والسلع مرتفعة".

وأثرت زيادة الأسعار على الإنفاق الاستهلاكي، والذي تسارع إلى أعلى مستوى منذ 8 سنوات بنحو 7.8% في أبريل الماضي، بحسب بيانات رسمية.

وبذلك تنضم الهند إلى أكثر من 50 بنك مركزي، بما في ذلك الفيدرالي الأميركي، في رفع معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية على الأقل في خطوة واحدة هذا العام.

يذكر أن الاقتصاد الهندي نما بوتيرة سنوية بلغت 4.1% في الربع الأول الممتد من يناير إلى مارس، وبلغت نسبة النمو 5.4% في الربع السابق.

وفي العموم، نما الاقتصاد الهندي بنسبة 8.7% في السنة المالية 2021-22، وهي وتيرة بطيئة مقارنة بالنسبة التي قدرتها الحكومة، والتي قدرتها بنسبة 8.9%.

وتكافح البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم لكبح موجة تضخمية مدفوعة باضطرابات سلاسل التوريد وقيود فيروس كورونا بالإضافة إلى أزمة أوكرانيا.