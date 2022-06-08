وأوضحت الوزارة، في بيان لها الثلاثاء، أن سعر السهم في الاكتتاب 1.02 جنيه على أن تتولى شركة برايم كابيتال ترويج وتغطية الاكتتابات.

وبحسب الوزارة، فإن الاستثمار في اكتتاب شركة غزل المحلة لكرة القدم فرصة يمثل جيدة لكونها الشركة الأولى من نوعها في نشاط كرة القدم التي تطرح في البورصة المصرية، وسيتم قيد الأسهم بعد إتمام الاكتتاب العام في الأسهم المطروحة.

ويعني الاكتتاب أنه يمكن للجمهور والمستثمرين العاديين شراء أسهم في الشركة عن طريق عدة خطوات تنفذ لدى شركات السمسرة.

وأضاف البيان: "خطة العمل تظهر تدفقا نقديا صحيا للشركة ومتوسط عائد متوقع يصل إلى 21.5%، حيث إن العامل الرئيسي الذي يؤثر على سعر السهم هو الأداء المالي الناجح المتوقع لشركة غزل المحلة لكرة القدم، في ظل عراقة اسم غزل المحلة كنادٍ، ذي قاعدة جماهيرية عريضة، ويعد واحدًا من عمالقة الكرة المصرية الستة الذين حصلوا على بطولة الدوري؛ مما يعطي ثقة في نجاح خطة العمل المستقبلية للشركة".

ويمثل الاكتتاب العام زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 98 مليون جنيه، ليصبح 200 مليون جنيه بعد الزيادة.

من جانبه، قال محمد سفوح، المدير المالي والإداري بشركة غزل المحلة لكرة القدم، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، إن نادي غزل المحلة لكرة القدم كان تابعا لشركة مصر للغزل والنسيج، وملكيته تؤول لها، وكان يُحمِّل الشركة أعباء مالية، في حين أن الشركة أساسا شركة إنتاجية صناعية، فكانت وجهة نظر القيادة السياسية هي فصل نشاط كرة القدم حتى يصبح كل مجال في تخصصه، فشركة الإنتاج تركز في الإنتاج، والنشاط الرياضي تقوم به منشأة خاصة به، وتخفف الأعباء المالية عن قطاع الإنتاج، لتصبح شركة متخصصة لها مجلس إدارة يقوم بإدارتها".

فرص استثمار المواطنين

وأوضح سفوح أنه: "بالنسبة لاستثمار المواطنين، فهناك خياران: إما شراء السهم للمضاربة وإما شراء السهم للاحتفاظ به والحصول على عائد مالي نهاية السنة، حيث تنشر الشركة ميزانيتها في آخر السنة ويتوقع أن تحقق أرباحا، وآخر دراسات قمنا بها كانت تتوقع أن تحقق الشركة أرباح 21%، وبالتالي يحصل صاحب السهم على عائد من استثماره في هذه الأسهم، كما أن سعر السهم يرتفع مع الوقت، وبالتالي لو باعه بعد الزيادة يحصل على مبلغ أكبر أو يكتفي بالعائد السنوي، كما أن هناك من يشترون الأسهم للمضاربة من خلال شراء الأسهم وبيعها ودراسة اتجاهاتها في الصعود والهبوط، وكل هذه المجالات متاحة، مع الوضع في الاعتبار أن سهم شركة كرة القدم يفضل الاحتفاظ به لأنه يحقق أرباح عالية على المدى البعيد كما أنه يحتفظ بقيمته".

الاهتمام بقطاع الناشئين

ولفت إلى أن "فصل شركة كرة القدم وطرحها للاكتتاب يوفر سيولة لإدارة الشركة لاتخاذ قرارات سريعة، حيث ستكون مصادر التمويل موجودة لشراء ما نحتاجه من لاعبين، كما أن من أساسيات الشركة الاهتمام بقطاع الناشئين وقمنا بإنشاء أكاديمية بولندية متخصصة في الصرف على قطاع الناشئين، ونحن نقوم بالصرف على اللاعبين في قطاع الناشئين من حيث التغذية، وتوفير الملابس الرياضية من أهم الشركات العالمية، كما نقوم بتوفير حافلات للنقل للعب المباريات، ونشترك في دوري الجمهورية والكأس ونجعل اللاعبين يحتكون في مباريات قوية مع أندية كبيرة الأهلي والزمالك وغيرها، ويلعبون في دوري القطاعات والدوري الممتاز، وتلعب رق الناشئين تلعب مع أندية الجمهورية ما يرفع من مستوى اللاعبين".

وتابع بالقول: "الاسثمار في قطاع الناشئين بهذا الشكل يخرج لاعبين جيدين بإمكاني ضمهم للفريق الأول، أو بيعهم لأندية أوروبية، أو بيعهم في السوق الكروي المحلي، وبالتالي لنا مصادر تمويل مختلفة سواء في الفريق الأول أو قطاع الناشئين إضافة إلى طرح الشركة في البورصة تكمل الناحية المالية لنا".

ولفت سفوح إلى أن غزل المحلة تعد أول شركة كرة قدم تطرح في البورصة في مصر والشرق الأوسط، والحد الأدنى للشراء ألف سهم وفي حال شراء أقل من 25 ألف سهم يتم التخصيص مباشرة، أما أكثر من 25 ألف سهم في حال تخصيص السهم أكثر من مرة سيتم عمل نسبة وتناسب بين الطلبات المقدمة للشراء وعدد الأسهم ويتم رد المبالغ التي تم تحصيلها بالزيادة مباشرة من الشركة الصالحة للاكتتاب وهي شركة برايم كابيتال على أن يتم التداول على الأسهم قريبا.

وكان شهر يناير من عام 2021 قد شهد الانتهاء من تأسيس شركة غزل المحلة لكرة القدم، لتكون أول شركة مساهمة مصرية متخصصة في نشاط كرة القدم، بعد فصل نشاط الكرة بنادي غزل المحلة التابع لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – في كيان مستقل يحمل اسم "شركة غزل المحلة لكرة القدم، ويتكون رأس مال الشركة من حصة عينية لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة بحوالي 65 مليون جنيه مقابل حق الانتفاع بالاسم والاستاد لمدة 20 سنة، وتم زيادة رأس المال بـ37 مليون جنيه من مستثمرين ومؤسسات مصرية وخليجية في اكتتاب خاص ليصبح رأس المال المدفوع 102 مليون جنيه قبل طرح الزيادة بمبلغ 98 مليون جنيه للاكتتاب العام.