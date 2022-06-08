وبحلول الساعة 0721 بتوقيت غرينتش، هبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بعد أن ارتفع عند الفتح 0.3%، مقتفيا أثر صعود الأسهم العالمية.

وتراجع قطاع البنوك واحدا بالمئة مع إعلان كريدي سويس أنه من المرجح أن يتكبد خسارة على مستوى المجموعة بأكملها في الربع الثاني في ضربة جديدة للمصرف المتعثر.

كما هبط قطاع شركات التعدين 0.7% مع تراجع أسعار خام الحديد ومعادن أخرى.

لكن ارتفاع قطاع شركات الطاقة، التي اقتفت أثر أسعار النفط، حد من الخسائر، وصعدت كذلك أسهم شركات التجزئة بعد أن قفز سهم إنديتكس المالكة لمتاجر زارا بنسبة 4.1% عقب إعلان الشركة عن قفزة بنسبة 80% في صافي الربح في الفترة من فبراير إلى أبريل.

وتتجه كل الأنظار إلى تحركات البنك المركزي الأوروبي الذي من المقرر أن يجتمع غدا الخميس، وتحركات الفيدرالي الأميركي المقرر أن يعقد اجتماعا الأسبوع المقبل.