وارتفع نيكي بـ 1% مسجلا 28234.3 نقطة، وهو أعلى إغلاق له منذ 29 مارس، كما واصل سلسلة من المكاسب استمرت لأربعة أيام.

وقفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.2% مسجلا 1970 نقطة.

وقاد صعود نيكي سهم شركة دايكين إندستريز لصناعة مكيفات الهواء الذي زاد 3%، بينما ارتفع سهم مجموعة "سوفت بنك" التي تستثمر في التكنولوجيا 2.5%.

وقفز سهم منصة الخدمات الطبية إم3 بنسبة 6% وسهم فانوك لصناعة الروبوتات 2%.

وتصدرت شركات النفط القطاعات التي حققت مكاسب في بورصة طوكيو التي تضم 33 مؤشرا فرعيا للقطاعات، وارتفع بنسبة 5%.

وصعدت أسهم العقارات 3% مع تحقيق سهم شركة طوكيو فوندوسان هولدنجز قفزة بلغت 4%.

لكن قطاعي التأمين والبنوك تراجعا بنسبة 1% و0.8% على الترتيب بعد هبوط في عائدات سندات الخزانة الأميركية.