ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أغسطس 70 سنتا بما يعادل 0.6% إلى 121.26 دولار للبرميل بحلول 0711 بتوقيت غرينتش بعد إغلاقها على أعلى مستوى منذ 31 مايو يوم الثلاثاء.

وبلغت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط لشهر يوليو 120 دولار للبرميل، بزيادة 59 سنتا بما يعادل 0.4% بعد وصولها إلى أعلى تسوية منذ 8 مارس يوم الثلاثاء.

يتوقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم انخفاضا آخر لمخزونات الخام الأميركي في البيانات الخاصة بالأسبوع الماضي على الرغم من أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير قد تكون أعلى.

ومع ذلك، أظهرت أرقام من معهد البترول الأميركي أن مخزونات المنتجات الخام والنفطية في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي.

ولا تزال الإمدادات العالمية للخام والمنتجات النفطية شحيحة، مما يعزز من هوامش أرباح مصافي التكرير الآسيوية التي تعتمد على الديزل إلى مستويات قياسية، حيث تعرقل العقوبات الغربية صادرات من المنتجين الرئيسيين في روسيا.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترافيجورا العالمية لتجارة السلع الأولية إن أسعار النفط قد تصل قريبا إلى 150 دولارا للبرميل وترتفع على نحو أكثر هذا العام، مع انهيار الطلب على الأرجح بحلول نهاية العام.

وتعمل معظم المصافي على مستوى العالم بالفعل بما يقرب من طاقتها القصوى لتلبية الطلب المتزايد بعد التعافي من الجائحة وإيجاد بديل عن الإمدادات الروسية المفقودة.