فقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس، القياسي الأميركي، مساء اليوم، وسجلت عند التسوية 119.41 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 91 سنتا أو 0.77 بالمئة.

وكانت العقود الآجلة للنفط الأميركي تحولت للارتفاع بعد أن انخفضت دولارا للبرميل في وقت سابق في الجلسة.

وفي جلسة سابقة أيضا، ارتفعت العقود الآجلة للنفط أكثر من دولار للبرميل، وفقا لرويترز.

أما عقود خام برنت فسجلت عند التسوية 120.57 دولارا للبرميل، مرتفعة 1.06 دولار أو 0.89 بالمئة.

يأتي هذا فيما يتوقع الخبراء أن تقفز أسعار النفط إلى نحو 150 دولارا للبرميل.

فقد قال‭ ‬الرئيس التنفيذي لمؤسسة "ترافيغورا" العالمية لتجارة السلع الأولية، اليوم الثلاثاء، إن أسعار النفط قد تصل قريبا إلى 150 دولارا للبرميل ومن المنتظر أن تقفز إلى مستويات أكثر ارتفاعا هذا العام، متوقعا "تدميرا للطلب" بحلول نهاية العام.

وقال جيريمي وير، في مؤتمر في لندن، أن نشاط شركته في روسيا انتهى بشكل أساسي، باستثناء كمية صغيرة من المنتجات المكررة التي يجري نقلها إلى أوروبا، بسبب العقوبات الغربية ضد موسكو بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال وير "لقد خفضنا نشاطنا بشكل كبير. إنها (روسيا) تمثل 6 بالمئة تقريبا من مجمل أنشطتنا".

كذلك توقع بنك "جيه بي مورغان" أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.6 مليون برميل يوميا خلال العالم 2022 ليصل إلى 100.2 مليون برميل يوميا.