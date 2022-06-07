وقالت وزارة التجارة الأميركية إن العجز التجاري هبط 19.1 بالمئة، وهو أكبر انخفاض منذ ديسمبر 2012، إلى 87.1 مليار دولار.

وارتفعت صادرات البضائع والخدمات 3.5 بالمئة إلى 252.6 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وكان عجز تجاري قياسي قد اقتطع 3.23 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الأول، مما نتج عنه انكماش الناتج المحلي بمعدل 1.5 بالمئة على أساس سنوي بعد نمو بوتيرة قوية بلغت 6.9 بالمئة في الربع الرابع من 2021 .

وتشير قديرات النمو للربع الثاني إلى معدل مرتفع يصل إلى 4.8% على أساس سنوي.