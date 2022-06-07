ورفع بنك أستراليا المركزي الفائدة بأعلى نسبة في نحو 22 عاما وأشار إلى المزيد من التشديد في الفترة المقبلة في حين يترقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع وبيانات التضخم الأميركية.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% بحلول الساعة 0709بتوقيت غرينتش.

وقادت أسهم شركات التكنولوجيا موجة الانخفاض، فنزل القطاع 0.7% متبعا خطى أسهم التكنولوجيا الأميركية التي هبطت الليلة الماضية.

وكان سهم داسو سيستمز الفرنسية أكبر خاسر على مؤشر ستوكس بعد أن خفضت شركة سمسرة تقديراتها لقيمة السهم.

واستقر مؤشر فاينانشال تايمز البريطاني مع تراجع الجنيه الاسترليني.

وسعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتعزيز موقفه من خلال طرح مجموعة من السياسات الجديدة بعد أن نجا من تصويت على الثقة كشف حجم التهديد الذي يواجهه في منصبه.

وهوى سهم شركة الخطوط الجوية الاسكندنافية (ساس) 11.5%، بعد أن قالت الحكومة السويدية إنها لن تضخ رأسمالا جديدا في الشركة الخاسرة ولا تسعى لأن تكون مستثمرا طويل الأمد فيها.