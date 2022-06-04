وأكد الرمحي لوكالة الأنباء العمانية على استمرار جهود وزارة الطاقة والمعادن في تطوير مجال الاستكشافات حتى يبقى إنتاج سلطنة عُمان من النفط الخام والمكثفات النفطية كما هو حاليًّا أو زيادته حسب وضع السوق خلال الفترة القادمة.

وأشار وزير الطاقة والمعادن العماني إلى أنّ احتياطي سلطنة عُمان من النفط الخام يبلغ حاليًّا 5.2 مليار برميل، فيما يبلغ احتياطي الغاز حوالي 24 تريليون قدم مكعب.