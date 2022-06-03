وقالت وزارة العمل الأميركية في تقرير التوظيف، إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية ارتفعت بواقع ‭390‬ ألف وظيفة الشهر الماضي.

وتم تعديل بيانات شهر أبريل بالزيادة لتظهر إضافة 436 ألف وظيفة بدلا من 428 ألفا كما ورد سابقا.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع الوظائف بواقع 325 ألف وظيفة. وتراوحت التقديرات من 250 ألفا إلى 477 ألفا.

ولم يتغير معدل البطالة وظل عند 3.6%. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تراجع معدلات البطالة إلى 3.5%.

وأظهر التقرير أيضا مكاسب قوية للأجور الشهر الماضي، ورسم صورة لاستمرار نمو الاقتصاد وإن كان بوتيرة معتدلة.

ويحاول مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) كبح الطلب على العمالة لترويض التضخم دون رفع معدل البطالة أكثر من اللازم.