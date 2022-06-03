وقررت أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجي نفط مستقلين ومنهم روسيا، زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميا في يوليو وأغسطس بدلا من 432 ألف برميل يوميا وفقا لاتفاق سابق.

وهبط خام برنت 85 سنتا أو 0.7% إلى 116.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 0925 بتوقيت غرينتش بعد صعوده دولارين خلال تعاملات أمس الخميس.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 88 سنتا أو 0.8% إلى 115.99 دولار للبرميل.

وتعليقا على تحركات النفط، قال جيفري هالي من شركة أواندا للسمسرة "أعتقد أن هذا مجرد تحرك تقني بالتراجع بعد الصعود الكبير عقب قرار أوبك+ أمس. العطلات في الصين وهونغ كونغ وتايوان وبريطانيا تؤثر على أحجام التداول".

وعلى الرغم من أن خام برنت في طريقه لتسجيل انخفاض هذا الأسبوع، إلا أن الخام الأميركي يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس بفضل نقص الإمدادات الأميركية، مما أثار أحاديث عن فرض قيود على تصدير الوقود أو فرض ضريبة غير متوقعة على منتجي النفط والغاز.

وأظهر تقرير المخزون الأسبوعي أمس الخميس أن مخزونات الخام الأميركية تراجعت 5.1 مليون برميل، بزيادة أكثر من المتوقع، وانخفضت أيضا مخزونات البنزين، مما يؤكد نقص الإمدادات.

كما جاء الدعم من ارتفاع الطلب. ومع انخفاض حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19، خففت شنغهاي، المركز المالي للصين، والعاصمة بكين قيود مكافحة فيروس كورونا هذا الأسبوع.

وتعهدت الحكومة الصينية بتقديم دعم لتحفيز الاقتصاد.