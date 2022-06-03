وتراجع مؤشر الدولار 0.1% إلى 101.75 أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى بينما صعد اليورو 0.1% إلى 1.0747 دولار.

في الوقت نفسه، يحوم الفرنك السويسري حول المستويات التي سجلها في منتصف مايو/ أيار بعدما أشار رئيس البنك الوطني السويسري توماس جوردان إلى أن البنك المركزي قد يتخذ إجراءات إذا استمرت ضغوط التضخم.

تمسك البنك الوطني السويسري حتى الآن بسياسته المتساهلة للغاية، لكن الأسعار ارتفعت في البلاد إلى أعلى مستوى لها منذ 14 عاما تقريبا في مايو /أيار.

ولم يكن الين بعيدا عن أدنى مستوى له في 10 سنوات مقابل الدولار عند حوالي 130 مع تمسك بنك اليابان بسياسة سعر الفائدة المنخفض بشدة.

وقال محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا الجمعة إن من غير المرغوب فيه أن ترتفع الأسعار كثيرا عندما يظل نمو دخل الأسرة ضعيفا.

واستقر الدولار الكندي عند 1.2571 مقابل الدولار بعد أن قفز في تداولات سابقة مع فتح بنك كندا المركزي الباب أمام وتيرة تشديد أكثر حدة. وبالنسبة للعملات المشفرة، صعدت بتكوين نحو 0.6% وسجلت في أحدث تعاملات 30379 دولار. وانخفضت عملة إيثر 1% إلى 1815 دولارا.