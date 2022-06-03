وبلغ مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، الذي يشمل السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، في المتوسط 157.4 نقطة الشهر الماضي مقابل 158.3 في أبريل.

وكان رقم أبريل قد تم تحديده سابقا عند 158.5 نقطة.

وعلى الرغم من انخفاضه على أساس شهري، إلا أن مؤشر مايو كان أعلى بنسبة 22.8% عن العام السابق، مدفوعا جزئيا بالمخاوف من تأثير الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

وفي تقديرات منفصلة للعرض والطلب على الحبوب اليوم الجمعة، توقعت الفاو انخفاضا لإنتاج الحبوب العالمي في موسم 2022-2023 للمرة الأولى في أربع سنوات متراجعا بمقدار 16 مليون طن عن مستوى قياسي في 2021 بلغ 2.784 مليار طن.

وبينما تراجعت مؤشرات أسعار منتجات الألبان والسكر والزيوت النباتية الشهر الماضي، ارتفع مؤشر اللحوم ووصل لأعلى مستوى على الإطلاق وارتفع مؤشر الحبوب 2.2% مع صعود القمح بنسبة 5.6% على أساس شهري. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار القمح 56.2 بالمئة.

وقالت الفاو إن أسعار القمح زادت بسبب إعلان الهند حظرا على التصدير إضافة لتراجع توقعات الإنتاج من أوكرانيا بسبب العمليات العسكرية الروسية.