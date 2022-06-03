وتعادل هذه الكمية 10.19 مليون برميل يوميا.

وفي الفترة من يناير إلى مايو، ارتفع إنتاج النفط في روسيا 3.5% على أساس سنوي إلى 219.9 مليون طن، في حين ارتفعت صادرات النفط 13 بالمئة لتصل إلى 102.7 مليون طن، بحسب الصحيفة.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك قوله الأسبوع الماضي إن من المتوقع أن ينخفض إنتاج البلاد النفطي إلى 480-500 مليون طن هذا العام من 524 مليون طن في 2021.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نوفاك قوله للصحفيين إن التوقعات قابلة للتغيير تبعا للوضع.

وذكرت وزارة الاقتصاد الروسية أن إنتاج النفط هذا العام سينخفض بنسبة 9.3% إلى 475.3 مليون طن.

وقال نوفاك "أعتقد أن الانكماش سيكون أقل بكثير. كان هناك شهر واحد فقط زاد الانكماش فيه عن مليون برميل يوميا ولم يعد الأمر كذلك الآن. لذلك أعتقد أنه سيكون هناك انتعاش في المستقبل".

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قد أعلن الأسبوع الماضي، أن موسكو ستحافظ على أسواق التصدير، وبأنها ستصدّر النفط الذي رفضته الدول الأوروبية إلى آسيا ومناطق أخرى.

وقال نوفاك إن صادرات النفط الروسية تتعافى تدريجيا، وإن قطاع الطاقة في البلاد ليس في أزمة.