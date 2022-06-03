وكان استطلاع لرويترز قد توقع زيادة الصادرات 1.5% على أساس شهري.

وقال المكتب إن الصادرات من ألمانيا إلى روسيا تراجعت في أبريل بنسبة 10%، بعد انخفاضها 60% في مارس، وسط عقوبات غربية صارمة على موسكو بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وأفاد المكتب أن الفائض التجاري الألماني المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ في أبريل 3.5 مليارات يورو ( حوالي 3.8 مليارات دولار) مقابل توقعات لفائض 1.6 مليار يورو.