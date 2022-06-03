كانت شركة "بروج" المشروع المشترك بين "أدنوك" الإماراتية و"بورياليس" قد طرحت أكثر من 3 مليارات سهم تمثل 10% من رأس مالها المصدر، بسعر 2.45 درهم إماراتي للسهم العادي، محققة عائدات إجمالية تزيد على 2 مليار دولار لشركتي أدنوك و"بورياليس ميدل إيست هولدنج جي إم بي إتش" ("بورياليس ميدل إيست")، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة "بورياليس".

ستبقى "أدنوك" بعد انتهاء عملية الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، المالكة لحصة الأغلبية في "بروج" والتي تبلغ نسبة 54%، فيما ستحتفظ " "بورياليس ميدل إيست" بحصتها البالغة 36% في الشركة.

يذكر أن "بروج" لديها ملف مالي قوي، حيث بلغت عائداتها السنوية 5.5 مليار دولار في عام 2021 وحققت إحدى شركتيها "بروج ADP" أرباحاً سنوية للعام بلغت 1.5 مليار دولار، كما تمتلك سجل حافل في تحقيق تدفقات نقدية قوية تدعم قدرتها على توزيع أرباح أسهم تنافسية في المستقبل.

تتوقع الشركة توزيع أرباح للمساهمين في عام 2022، تبلغ 975 مليون دولار، كما تتوقع أن تدفع في عام 2023 ما لا يقل عن 1.3 مليار دولار أميركي عن فترة العام بأكمله، أي ما يعادل عائد توزيعات أرباح بنسبة 6.5% بناءً على سعر السهم المعلن للطرح.