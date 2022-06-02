وفي حديثه للتلفزيون الحكومي، قال نوفاك أيضا إن روسيا ستجد سبلا لبيع نفطها إلى أسواق أخرى، واصفا قرار الاتحاد الأوروبي بأنه "سياسي".

كما أشار إلى أن نقل زيادة إنتاج أوبك+ في سبتمبر إلى يوليو وأغسطس تأتي لتغطية الطلب المتزايد على النفط.

وتصريحات نوفاك تأتي بعد أن أعلنت الدول المنتجة للنفط في "أوبك+" في بيان عن زيادة أكبر مما كان متوقعا في إنتاجها هذا الصيف في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار منذ بداية الأزمة في أوكرانيا.

وأعلنت مجموعة أوبك+ في بيان أن ممثلي الدول الـ 13 الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاءهم العشرة (أوبك+) اتفقوا على "تعديل إنتاج تموز/يوليو بزيادة 648 ألف برميل يوميًا"، مقارنة بـ 432 ألف برميل حددت في الأشهر السابقة. وشدد البيان على "أهمية استقرار الأسواق وتوازنها".

وتوقع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك زيادة الطلب العالمي على النفط ما بين 3.5 - 4 ملايين برميل يوميا هذا العام، مشددا على أهمية استمرار التعاون في أوبك+.