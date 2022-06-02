وأعلن التحالف في بيان أن ممثلي الدول الثلاث عشرة الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاءهم العشرة (أوبك+) اتفقوا على "تعديل إنتاج يوليو بزيادة 648 ألف برميل يوميًا"، مقارنة بـ 432 ألف برميل حددت في الأشهر السابقة.

وشدد البيان على "أهمية استقرار الأسواق وتوازنها"، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

ورحبت الإدارة الأميركية بقرار دول أوبك+ زيادة إمدادات النفط.

وأشاد البيت الأبيض بدور السعودية والإمارات والكويت والعراق في تحقيق التوافق في أوبك+.

من جانبه، كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك نوفاك أن إنتاج النفط الروسي يرتفع في أوائل يونيو. وأضاف أن الاتفاق سيسري حتى نهاية العام.

وقال نوفاك إن "نقل زيادة إنتاج أوبك+ في سبتمبر إلى يوليو وأغسطس جاء لتغطية الطلب المتزايد"، وشدد على أهمية استمرار التعاون في "أوبك+".