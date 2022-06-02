وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم، عمر الفطيم، إن المجموعة تتواجد في السوق المصرية منذ 40 عاماً، مؤكداً إن المجموعة تعمل على توسيع استثماراتها في السوق المصرية، ولديها تصور لضخ استثمارات من 700 مليون إلى مليار دولار في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء بين رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، وعمر الفطيم الرئيس التنفيذي لمجموعة، بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية.

وأشار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى أن بلاده تسعى لتعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار خلال الفترة المقبلة، وإعداد "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وجار طرحها للحوار المجتمعي، تمهيدا لتنفيذها إضافة للتواصل المباشر مع المستثمرين.

يذكر أن "الفطيم" تعمل في مصر منذ 40 عاما في قطاعات متنوعة بين مراكز التسوق والتجزئة والفنادق والمجمعات السكنية.