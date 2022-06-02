وفي التعاملات الآسيوية، ارتفع الدولار لأعلى مستوى في 3 أسابيع مقابل الين الياباني بعد صعود خلال الليل لعائدات سندات الخزانة الأميركية. لكن بحلول بدء التعاملات الأوروبية، تراجع الزخم الذي اكتسبه الدولار الأميركي. واتسمت التعاملات اليوم الخميس بالهدوء مع إغلاق أسواق لندن بسبب عطلة في بريطانيا.

وبحلول الساعة 0745 بتوقيت غرينتش، تراجع الدولار 0.3% مقابل سلة من العملات المنافسة بينما صعد اليورو 0.4% مسجلا 1.0689 دولار بعد تكبده خسائر على مدى يومين. وعكس الين تراجعه المبكر وسجل في أحدث تداولات 129.87 ين للدولار في ارتفاع طفيف خلال اليوم.

وأظهرت بيانات هذا الأسبوع قوة أكثر من المتوقع للاقتصاد الأميركي مما أعاد التأكيد على احتمال صموده بشكل أفضل من اقتصادات منافسة حتى مع تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وأدت قراءة شديدة الارتفاع للتضخم في منطقة اليورو وصلت لمستويات قياسية هذا الأسبوع لزيادة الضغوط على المركزي الأوروبي الذي يعقد اجتماعا للسياسة النقدية الأسبوع المقبل من أجل التحرك لكبح زيادة الأسعار حتى وإن كان على حساب إضعاف الاقتصاد المتباطئ بالفعل.

وصعد الفرنك السويسري 0.3% إلى 1.022 فرنك لليورو، وهو أعلى مستوى في شهر، بعد أن ارتفعت الأسعار في سويسرا لأعلى مستوى في 14 عاما خلال مايو.

ومقابل الدولار، ارتفع الفرنك السويسري 0.5 بالمئة إلى 0.9576 وهو أعلى مستوى في يومين.

ولم يشهد الدولار الكندي تغيرا يذكر اليوم الخميس مسجلا 1.2657 بعد أن رفع البنك المركزي الكندي أمس الأربعاء، كما كان متوقعا، معدلات الفائدة خمسين نقطة أساس وألمح إلى المزيد من تشديد السياسة النقدية في المستقبل.

وعلى الرغم من تراجع الدولار الأميركي اليوم الخميس، لا يزال الكثير من المحللين يتوقعون تفوقه على باقي العملات إذا دعمت البيانات الاقتصادية المزيد من التعافي في عائدات سندات الخزانة الأميركية.