أصدرت هيئة محلفين أميركية، قرارا يدين الممثلة، أمبر هيرد، بتهمة التشهير بزوجها السابق، جوني ديب، من خلال ترويج مزاعم بأنها اعتدى عليها وعرضها للعنف الأسري. وقضت هيئة المحلفين، بتعويض قدره 15 مليون دولار لفائدة جوني ديب.

جاء ذلك بعد محاكمة استمرت نحو 6 أسابيع وحظيت بتغطية إعلامية واسعة غاصت عميقاً في خصوصيات الشخصيتين الهوليووديتين البارزتين، لكن الجانب المالي أخذ حيزا مهما من القضية حيث طالب ديب قيمة تعويض تصل إلى 50 مليون دولار.

أجاب المحلفون السبعة بالإيجاب في قرارهم الذي تلي في المحكمة على مسألة ما إذا كان العنوان ومقطعان من مقالة نشرتها هيرد في صحيفة "واشنطن بوست" عام 2018 تحتوي على مضمون تشهيري في حق جوني ديب، نجم سلسلة أفلام "قراصنة الكاريبي".

ومع أن هيرد لم تذكر اسم جوني ديب صراحة في تلك المقالة، إلا أن الممثل الشهير اعتبر أن المقالة شوّهت سمعته وقوّضت مسيرته المهنية، وطالب بتعويض قدره 50 مليون دولار.

من جهة ثانية، وجدت هيئة المحلفين الممثل جوني ديب مذنبا بالتشهير بأمبر هيرد، وأوصت بأن يدفع مليوني دولار تعويضا لها.

ثروة ديب

وخلال 40 عامًا كاملة حقق "ديب" شهرة واسعة بفضل مشاركته البارزة في أشهر الأفلام العالمية وتحقيقه لإيرادات قياسية في شباك التذاكر، حيث حققت أفلامه إيرادات مجمعة تجاوزت الـ 8.7 مليار دولار.

وفي عام 2016 توجت فوربس ديب بصفته الممثل الأكثر ربحًا في هوليوود للعام الثاني على التوالي.

وفي المتوسط يحصل ديب، على 20 مليون دولار نظير دوره في أفلامه إضافة إلى نسبة لا بأس بها من إيرادات العمل. وتقدر ثروة جوني ديب بحوالي 160مليون دولار في 2022.

ورطة هيرد

وفي حال فشلت هيرد في سداد المبلغ، سيجوز للمحكمة أن تحصل المبلغ الذي فرضته على الممثلة من الأجور التي ستتقاضاها عن أعمالها الفنية القادمة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية استنادا إلى آراء قانونيين.

ومن الخيارات المتاحة لهيرد أيضا إعلان إفلاسها، وهو ما سيعفيها على الأغلب من سداد الـ8 ملايين دولار، لكنها ستظل مضطرة لدفع الـ350 ألف دولار الخاصة بـ"التعويضات العقابية".

ويظل مفتاح حل أزمة هيرد في يد زوجها السابق ديب، الذي بمقدوره التنازل عن القضية ومبلغ التعويض. وتقدر ثروة أمبير هيرد بنحو 8 ملايين دولار في 2022.

يذكر أن هيرد التي كانت متزوجة من ديب من 2015 إلى 2017، كانت قد حصلت على أمر قضائي ضده في أيار/مايو 2016 بحجة تعرضها للعنف الأسري. ويقول الممثلان إنهما ضيّعا ما بين 40 و 50 مليون دولار من الإيرادات الفائتة بعد الاتهامات المتبادلة بينهما.