وخسر المؤشر نيكي الياباني بـ 0.16% ليغلق عند 27413.88 نقطة لكنه انتعش عن أدنى مستوياته خلال اليوم البالغ 27251.24 نقطة، وكان المؤشر قد أغلق في الجلسة السابقة على 27457.89 نقطة وهو أعلى مستوياته منذ 21 أبريل.

وتقاربت أعداد الأسهم الرابحة والأسهم الخاسرة فهبطت أسعار 113 سهما من 220 سهما مدرجة على المؤشر في حين صعدت أسعار 108 أسهم.

وسجل قطاعا الرعاية الطبية والتكنولوجيا أضعف أداء بين قطاعات مؤشر نيكي فهبطا 1.51 بالمئة و1.14 بالمئة على التوالي. كما سجل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا خسارة أكبر بنسبة 0.63% ليغلق عند 1926.39 نقطة.

وكان سهم فوجيتسو للتكنولوجيا أكبر خاسر فنزل 4.44% تلاه سهم أستيلاس للرعاية الصحية الذي نزل 4.09%. وهبط سهم مجموعة سوني "المنتجة لبلاي ستيشن" 3.19%.