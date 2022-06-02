وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في كولومبو بنسبة 39.1% على أساس سنوي الشهر الماضي، مقابل ارتفاع بـ29.8% في نيسان/أبريل، بحسب إدارة الإحصاء.

وبلغ تضخم أسعار المواد الغذائية في كولومبو 57.4% في أيار/مايو، مقابل 46.6% في نيسان/أبريل.

ولم تأخذ زيادات الأسعار في أيار/مايو بالاعتبار الارتفاع الحاد في أسعار الوقود.

ويلفت محللون مستقلون إلى أن التضخم أكبر بكثير مّما تظهره الأرقام الرسمية. وقدّر خبير اقتصادي في جامعة جونز هوبكنز بلوغ التضخّم في آذار/مارس نسبة 133%، أي أكثر بست مرّات من الرقم الرسمي.

وتشهد سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948، مع نقص حاد في السلع الأساسية وانقطاع متكرر للتيار الكهربائي تسبب في معاناة واسعة.

وأعلنت سريلانكا الثلاثاء عن زيادة ضريبية كبيرة لدعم عائداتها في وقت يعاني اقتصادها من أسوأ تراجع على الإطلاق ووسط مساعيها للحصول على حزمة انقاذ من صندوق النقد الدولي.

ويطالب متظاهرون منذ عدة أسابيع باستقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا بسبب سوء إدارته للأزمة.

وأعلنت سريلانكا تخلفها عن سداد 51 مليار من الدين الخارجي.