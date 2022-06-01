وصعد المؤشر نيكي الياباني 0.65% ليغلق عند 27457.89 نقطة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.36% ليسجل 1938.64 نقطة.

أغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية على انخفاض الليلة الماضية إذ أدى اضطراب أسواق النفط إلى إبقاء التركيز على ارتفاع التضخم.

وارتفع سهم نيسان موتور 7.77% وسهم تويوتا موتور 3.53% وهوندا موتور 4.3%.

قال محللون من جيه.بي مورغان في تقرير إن من المتوقع أن يحقق قطاع السيارات الياباني أرباحا قياسية هذا العام بعد أن رفع أسعار المركبات وخفض التكاليف للحد من أثر ارتفاع التضخم.

وارتفعت أسعار 196 سهما على المؤشر نيكي وتراجعت أسعار 27 سهما.