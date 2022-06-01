وارتفع خام برنت تسليم أغسطس 35 سنتا أو 0.3% إلى 115.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 0605 بتوقيت غرينتش. وانخفضت عقود الخام بنسبة 1.7% عند التسوية أمس الثلاثاء.

وأغلقت عقود تسليم يوليو أمس عند 122.84 دولار للبرميل، بزيادة واحد بالمئة.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتا أو 0.3% إلى 115.04 دولار للبرميل.

وأنهى الخامان مايو على ارتفاع، مسجلين زيادة للشهر السادس على التوالي.

اتفق قادة الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ يوم الاثنين على خفض واردات النفط الروسي 90% بحلول نهاية العام، في أشد عقوبات الاتحاد حتى الآن على موسكو منذ بداء الصراع في أوكرانيا قبل 3 أشهر، والذي تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة".

وبمجرد إقرار العقوبات على النفط الخام بالكامل، سيتم تنفيذها على مراحل على مدى 6 أشهر بالنسبة للخام على مدى 8 أشهر للمنتجات المكررة. ويستثني الحظر النفط الروسي عبر خط أنابيب في تنازل لهنغاريا ودولتين أخريين غير ساحليتين في وسط أوروبا.

وفي الصين، انتهى الإغلاق الصارم الذي استمر شهرين لمكافحة كوفيد-19 في شنغهاي اليوم الأربعاء، مما أدى إلى توقعات بزيادة الطلب على الوقود من البلاد.

كما زاد إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة في مارس أكثر من 3% إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر، وفقا لتقرير شهري من إدارة معلومات الطاقة الأميركية صدر أمس الثلاثاء.

ومن المتوقع صدور بيانات من الحكومة الأميركية بشأن المخزونات غدا الخميس.

وتوقع المحللون، في استطلاع أجرته رويترز، أن تكون مخزونات الخام الأميركية قد تراجعت الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.