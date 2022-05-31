ويعني ذلك أن تبلغ الصادرات 4.867 مليون برميل يوميا وإنتاج مكثفات النفط والغاز 10.19 مليون برميل يوميا على الرغم من العقوبات الصارمة التي يفرضها الغرب على روسيا.

وساعدت زيادة مشتريات الصين والهند في تعويض نقص الطلب من الغرب.

وقالت إنترفاكس إن إمدادات النفط اليومية عبر خطوط الأنابيب إلى الصين زادت بنسبة 2.1% إلى 115600 طن وإلى جمهورية التشيك بنسبة 2.7% إلى 10400 طن.

واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين من حيث المبدأ على خفض وارداتهم من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام.