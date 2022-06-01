وارتفع التضخم في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة إلى 8.1% في مايو مقارنة مع 7.4% في أبريل متخطيا توقعات بأن يسجل 7.7% مع استمرار زيادة الأسعار، مما يشير إلى أن الطاقة لم تعد وحدها السبب في زيادة التضخم.

وواصل اليورو انخفاضه مقابل الدولار ونزل 0.6% إلى 1.0777 دولار قبل أن يعوض بعض خسائره. وعلى أساس شهري ارتفع اليورو قرابة 2% في أفضل أداء شهري منذ عام.

ودعمت خسائر اليورو الدولار الذي يستفيد أيضا من زيادة العائد على سندات الخزانة الأميركية.

وفي تداولات سابقة سجل مؤشر الدولار 101.71 بزيادة 0.4 بالمئة بعد تراجعه إلى أقل مستوى في 5 أسابيع عند 101.29 مساء.

وارتفعت العملات المرتبطة بالسلع الأولية بعد أنباء عن اتفاق قادة الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ أمس الاثنين على خفض معظم واردات النفط الروسية بحلول نهاية هذا العام، الأمر الذي دفع أسعار النفط أيضا إلى الارتفاع.

ولامس الدولار الكندي 1.2653 دولار مقتربا من أعلى مستوى خلال شهر مساء قبيل اجتماع بنك كندا المركزي. وبالنسبة للعملات الرقمية سجلت بتكوين 31600 دولار أمس بعد ارتفاعها لتتجاوز 32 ألف دولار مساء أول من أمس لأول مرة منذ أكثر من 3 أسابيع.