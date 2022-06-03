وبحلول الساعة 0214 بتوقيت غرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1871.28 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى منذ التاسع من مايو /أيار. وارتفعت أسعار الذهب بنحو 1% هذا الأسبوع.

كما قفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1874.50 دولار للأوقية. وانخفض الدولار ليصبح الذهب أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% أمس الخميس بدعم من تراجع الدولار وبيانات كشفت أن الأجور في القطاع الخاص الأمريكي زادت بأقل من المتوقع في الشهر الماضي.

ومن الممكن أن تدعم مؤشرات على أزمة اقتصادية الطلب على الذهب الذي يعتبره المستثمرون من أصول الملاذ الآمن.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 22.39 دولار للأوقية، وسجلت زيادة بنسبة 1.4% هذا الأسبوع.

وارتفع البلاتين 0.2% إلى 1024.57 دولار للأوقية وصعد بنحو 7.4% هذا الأسبوع وهي أعلى زيادة منذ مايو /أيار 2021. وزاد البلاديوم 0.5% إلى 2064.20 دولار للأوقية.