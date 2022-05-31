وبحسب البيانات، فإن قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي زادت خلال عام 2021 بنسبة 768.2 بالمئة لتصل إلى 3.959 مليار دولار مقابل 456 مليون دولار خلال 2020.

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا في مقابلة خاصة مع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2022" أن أمن الطاقة أهم تحدي يواجه العالم في الوقت الحاضر.

وبالحديث عن صادرات مصر من الغاز إلى أوروبا، قال الملا إن صادرات الغاز المصرية لن تستطيع أن تعوض الصادرات الروسية ولكنها قد تسد جزء بسيطا فقط.

كما أوضح الوزير المصري أن بلاده ستتمكن من زيادة الإمدادات على المدى المتوسط والطويل في ضوء التعاون ما بين دول شرق المتوسط من خلال منظمة دول غاز شرق المتوسط، نظرا لامتلاكها لاحتياطيات كبيرة جدا من الغاز.