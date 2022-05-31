وذكرت الشركتان في بيان صحفي انهما كان قد استحوذا على مجمع كواري ترايل من نيتيا كابيتال أل أل سي Nitya Capital LLC، وهي شركة استثمار تملك وتدير أصولاً عقارية في الولايات المتحدة تقدر قيمتها بحوالي 2 مليار دولار.

وقال بريان هيب، العضو المنتدب ورئيس قطاع الاستثمار العقاري في الولايات المتحدة بمجموعة آركابيتا، إن "الجامعات الحكومية المصنفة بالمستوى الأول في الولايات المتحدة لا تزال تشهد ارتفاعًا متواصلاً في أعداد الطلبة المسجلين ونموًا متزايدًا في حجم الطلب على سكن الطلبة، بينما تتجه المؤسسات الاستثمارية إلى زيادة مخصصاتها الرأسمالية لقطاع سكن الطلبة".

وتوقع أن تستمر المؤشرات الإيجابيةً لهذا القطاع وتشكل عنصرًا أساسيًا في تركيز "آركابيتا" على الاستثمار في المجمعات السكنية المؤجرة في الولايات المتحدة".

وشهد مجمع كواري ترايل خلال فترة الاحتفاظ بالاستثمار معدلات إشغال عالية ونموًا في أسعار الإيجارات نتيجة لحجم الطلب المرتفع على السكن في الأحرام الجامعية من الطلبة المحليين والدوليين على حدٍّ سواء.

وكانت آركابيتا وشركة ريلكو كابيتال بارتنرز قد بدأتا بعد الاستحواذ على الاستثمار في يناير 2020 بتنفيذ خطة عملهما التي ارتكزت على توفير خدمات مساندة شاملة وتجديد الوحدات وتحسين المبادرات التسويقية، لضمان المحافظة على معدلات إشغال مرتفعة بما يقارب 100% على الرغم من التحديات الناتجة عن جائحة كورونا.

وقد نما صافي الدخل التشغيلي بمعدل سنوي مركب بنسبة 11.7% منذ الاستحواذ على الاستثمار، بينما تحقق معدل العائد الداخلي المتوقع لفترة الاحتفاظ المقدرة بخمس سنوات خلال فترة سنتين فقط.

يذكر أن فريق إدارة آركابيتا قد أتم صفقات استثمار عقاري في الولايات المتحدة تجاوزت قيمتها 15 مليار دولار على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، وكانت استراتيجية الاستثمار العقاري التي اعتمدتها آركابيتا في الولايات المتحدة تركز بشكل رئيسي على الاستحواذ على أصول عقارية مدرّة للدخل.