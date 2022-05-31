وقالت المجموعة الروسية العملاقة في بيان: "أوقفت غازبروم بالكامل إمدادات الغاز إلى (غاز تيرا) نظرا لعدم إتمام الدفع بالروبل".

وسبق أن طالبت موسكو الزبائن من "دول غير صديقة" (بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي) بتسديد ثمن الغاز بالروبل، في مسعى للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على مصرفها المركزي على خلفية حرب أوكرانيا.

وأعلنت "غازبروم" أنها لم تحصل حتى 30 مايو على دفعات لقاء إمدادات الغاز الهولندية في أبريل، رغم إبلاغها "غاز تيرا" بوجوب سداد ثمن إمدادات الغاز المقدّمة منذ الأول من أبريل بالروبل.

وأفادت "غاز تيرا" التي تملك الدولة جزءا منها، الاثنين، أنها تتوقع انقطاع الإمدادات عنها بعدما "قررت عدم الامتثال لمتطلبات الدفع الأحادية من غازبروم" إذ أنها ستشكّل خرقا للعقوبات الأوروبية.

ويعني انقطاع الإمدادات بأن هولندا ستُحرم من ملياري متر مكعب من الغاز بين الآن وأكتوبر، بحسب "غاز تيرا" التي أشارت إلى أنها قامت بخطوات تحسبا لذلك "عبر شراء الغاز من أطراف أخرى".

وتعد هولندا الأخيرة ضمن سلسلة دول أوروبية انقطعت عنها إمدادات الغاز الروسي، بعد فنلندا التي قطعت عنها الإمدادات في مايو.

ويعتمد الهولنديون على روسيا في حوالى 15 بالمئة من إمداداتهم من الغاز، أي ما يصل إلى حوالى 6 مليارات متر مكعب في السنة، بحسب الحكومة.

وتعد النسبة أقل من المعدل في الاتحاد الأوروبي البالغ 40 بالمئة، لكن على غرار دول أوروبية أخرى، تعمل هولندا جاهدة لخفض اعتمادها على الغاز الروسي.