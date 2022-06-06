ولامس نيكي أعلى مستوياته في أكثر من شهر الأثنين الماضي بعدما أعلنت شنغهاي عن إجراءات تحفيز وقرار لتخفيف حالة الإغلاق المفروضة في المدينة.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.51% إلى 1912.67 نقطة عند بدء رفع الإغلاق المسبب بقيود كورونا.

ومع ذلك الإعلان قفز مؤشر شركات التنقيب عن النفط 5.93% وكان ضمن الأعلى ارتفاعا ضمن المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو.