وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي أن أسعار المستهلكين، المصممة لأن تكون قابلة للمقارنة مع بيانات التضخم من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، زادت بمعدل سنوي قدره 8.7 بالمئة.

وأضاف أن آخر مرة كان فيها التضخم مرتفعا بشكل مماثل في ألمانيا كان خلال شتاء 1973-1974 عندما ارتفعت أسعار الزيوت المعدنية نتيجة أزمة النفط الأولى.

ويمثل هذا الرقم، الذي تجاوز حاجز ثمانية بالمئة الذي توقعه محللون في استطلاع أجرته رويترز، ارتفاعا قياسيا للشهر الثاني على التوالي، بعد أن كان الصعود في أبريل بنسبة 7.8 بالمئة هو الأكبر في 4 عقود.

وبحسب المكتب الإحصاء الاتحادي، ارتفعت أسعار الطاقة 38.3 بالمئة في مايو مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية أيضا بمعدل فوق المتوسط بلغ 11.1 بالمئة.