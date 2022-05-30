وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع اتحاد البنوك، قال نبطي إن القطاع المصرفي قادر على مواجهة الصدمات المحتملة. وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 70 بالمئة في أبريل وتشير التوقعات إلى أنه سيظل مرتفعا حتى نهاية العام.

كان البنك المركزي التركي، قرر الخميس الماضي تثبيت سعر الفائدة عند 14 بالمئة على عمليات إعادة الشراء "الريبو"، لأجل أسبوع.

وأوضح المركزي أن الارتفاع الأخير في التضخم تأثر نتيجة زيادة أسعار الطاقة العالمية والغذاء الناتجة عن الصراعات الساخنة، بالإضافة إلى اضطرابات عمليات العرض وزيادة الطلب.