وستلغي السلطات في شنغهاي، المركز التجاري الصيني، العديد من الشروط المفروضة على الشركات لاستئناف عملها اعتبارا من يوم الأربعاء لتخفف بذلك إجراءات إغلاق بسبب انتشار كوفيد-19.

وحققت الأسهم الأوروبية أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف مارس الأسبوع الماضي إذ هدأت الأسواق بفعل بيانات معنويات المستهلكين الأمريكيين القوية وإشارات على أن التضخم يبلغ ذروته فضلا عن وضوح الرؤية بشأن سياسات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

ومن المتوقع أن تُظهر بيانات التضخم في ألمانيا، المنتظر صدورها في الساعة 1200 بتوقيت غرينتش، ارتفاع التضخم بنسبة ثمانية بالمئة وفقا لبيانات رفينيتيف بعد أن صعد إلى 7.4 بالمئة في أبريل نيسان مما يزيد الضغط على البنك المركزي الأوروبي.

وتراجع سهم سانوفي اثنين بالمئة في حين قفز سهم تليكوم إيطاليا 3.7 بالمئة.